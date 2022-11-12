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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازيراتي MC20 تتزين بتعديلات مانسوري الأنيقة.. صور

مازيراتي MC20
مازيراتي MC20

استطاعت شركة مازيراتي الإيطالية أن تحتل مكانة مميزة داخل أسواق السيارات العالمية، لما تقدمة من طرازات متنوعة تتسم بالقوة والطابع الرياضي، ومنها النسخة الشهيرة MC20 ذات الأداء الخارق.

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وتمكنت شركة مانسوري المتخصصة في مجال تعديل السيارات أن تضع لمساتها المميزة للنسخة مازيراتي MC20، لتنضم إلى أسطول السيارات المعدلة مع العديد من الترقيات وخاصة التي تتعلق بالمظهر الخارجي.

مازيراتي MC20

مازيراتي MC20 تحصل على ترقيات مميزة من مانسوري 

 

ظهرت السيارة مازيراتي MC20 بزجاج خلفي مدعوم بمشتت للهواء، مع سبويلر عريض يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة مع تصميم هندسي انيق يحمل الكثير من مظاهر الشراسة للسيارة.

 

وترتكز مازيراتي MC20 المعدلة على جنوط رياضية كبيرة الحجم تتكون من 9 اضلاع باللون الأسود، بالإضافة إلى أغطية للمرايا الجانبية مصنوعة من ألياف الكربون، بينما تظهر مقدمة السيارة وهي تحتوي على مشتت للهواء بشكل رياضي.

مازيراتي MC20

وتقدم السيارة مازيراتي MC20 بمصابيح أمامية قياسية حادة المظهر تعمل بتقنية LED LIGHT، مع شبكة هوائية، ولمسات من ألياف الكربون التي تزين غطاء المحرك، حيث تتشابه إلى حد كبير مع نسخة السباقات GT2 و الايقونة بروجيكت 24 صاحبة الأداء الخارق على حلبات السباق التنافسية.

مازيراتي MC20 مازيراتي MC20 مانسوري ترقيات مميزة

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