مصرع سائق وإصابة 4 أشخاص في حادث بسمالوط

لقي سائق مصرعه وأصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل، بمدخل إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتصادم توك توك وتروسيكل بدون لوحات معدنيه بإحدى قرى مركز سمالوط، مما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 4 أشخاص.

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع سائق، وإصابة 4 أخرين ، بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الإرتجاج وكسور، وتم نقلهم لمستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم نقل جثة السائق لمشرحة المستشفي العام، وتم التحفظ علي التروسيكل والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

