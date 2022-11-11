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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

24 لاعبًا .. منتخب مصر يعلن قائمة المعسكر الثاني استعدادًا لـ ودية بلجيكا

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة المعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ نوفمبر.

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وتضم قائمة منتخب مصر ٢٤ لاعبا وهم :

محمد الشناوي 
احمد الشناوي 
محمد عواد 
عمر جابر 
اكرم توفيق 
احمد حجازي 
علي جبر 
اسامة جلال 
محمود علاء 
محمد حمدي 
حسين السيد 
طارق حامد 
حمدي فتحي 
محمد النني 
امام عاشور 
محمود حمادة 
محمد مجدي قفشة 
طاهر محمد طاهر 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح
محمود تريزيجيه  
أحمد حسن كوكا 
عمر مرموش.
مصطفي محمد 


أقام منتخب مصر الوطني معسكره  على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ نوفمبر و الفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر .

منتخب مصر روي فيتوريا بلجيكا محمد الشناوي محمد عواد أحمد حجازي

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