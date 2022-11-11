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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدًا.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشهد إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لأفريقيا"

صدى البلد

تشهد غدًا الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لأفريقيا"، وذلك في يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية"، تهدف إلى تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة الأفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية التي تواجهها أفريقيا والعالم أجمع.
تعقد جلسة إطلاق مبادرة حياة كريمة لأفريقيا في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، في المنطقة الزرقاء blue  P20.قاعة حورس.

الأمم المتحدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية المنظمات الدولية والإقليمية والتنمية الاقتصادية مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة منظمات الدولية

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