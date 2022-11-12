عبد المنعم سعيد: من الوارد حضور الرئيس الروسي بوتين لقمة المناخ بشرم الشيخ..فيديو

أكد دكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، أنه من الوارد أن يأتي الرئيس الروسي بوتين إلى قمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن ذلك سيظهر خلال الأيام القادمة.



وقال عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان حريصا خلال زيارته على تقوية العلاقات المصرية الأمريكية.



وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أنه ليس لدينا ما نخفيه في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن الموقف المصري واضح في هذا الشأن.-

كل المحاولات فشلت.

وأشار عبد المنعم سعيد إلى ان هناك من حاول استغلال مؤتمر المناخ لأهدافه ولكن كل المحاولات فشلت.