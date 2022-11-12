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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري: الحب رفاهية ليس لديك الحق إلا إذا كنت تستطيع تحمله

صدى البلد

شاركت الفنانة هند صبري  جمهورها صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هند صبري بإطلالة جذابة بفستان باللون الابيض، و علقت قائلة : "الحب مثل أي رفاهية أخرى. ليس لديك الحق في ذلك إلا إذا كنت تستطيع تحمله ".
أنتوني ترولوب

إطلالة ناعمة.. شاهد هند صبري ونيللي كريم في أحدث ظهور عبر إنستجرام

إطلالة ناعمة لـ هند صبري في أحدث ظهور لها

 

يُذكر أن النجمة هند صبري، روجت لفيلم "فضل ونعمة"، ونشرت أغنية "ديس" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت “صبري” عبر الأغنية معلقة: “أغنية ديس #فضل_ونعمة الفيلم دلوقتي في كل سينمات مصر والوطن العربي”.

وتمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 368,005 ألف جنيه ليحتل المركز الأول.

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