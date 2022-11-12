حسين فهمى يكشف حقيقة خلافه مع عادل إمام.. ويعلق على أزمة طلاق شقيقه

حل النجم حسين فهمى مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس كشف خلالها عن بعض الأسرار الفنية طيله مشواره الدرامى وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى .

حسين فهمي : عادل إمام حالته الصحية كويسة واسأل عليه باستمرار

أكد النجم حسين فهمي، عدم وجود خلافات بينه وبين الزعيم عادل إمام في أي وقت من الأوقات، قائلا: "عمرنا ما اختلفنا واحنا بنحب نلاعب بعض زي القط والفار وبنهزر مع بعض في التصوير باستمرار".

وأشار الفنان حسين فهمي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه دائم السؤال على الزعيم عادل إمام، مطمئنا الجمهور على حالته الصحية قائلا: "بسأل عليه علطول وبكلم رامي ابنه وهو كويس وإن شاء الله دائما كويس، وسبب عدم شغلنا 25 سنة مع بعض لان مكنش في عمل يجمعنا".

وأوضح الفنان حسين فهمي، أنه متصالح مع نفسه ولا يوجد بينه وبين أحد ضغائن، متابعا: "أنا مش زعلان من حد ومحدش قالي أنا زعلان منك ومفيش في ذهني حد أنا مزعله أو زعلان منه وأنا متصالح مع نفسي".







حسين فهمي ": كريم عبد العزيز اتولد على أيدي وهؤلاء هم الأسطورة الحقيقية

أكد النجم حسين فهمي، حرصه على انتظار مسلسل كريم عبد العزيز كل عام بسبب العلاقة التي تجمعه بوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، مضيفا: "بحرص على انتظار كريم عبد العزيز كل سنة وأبوة أخويا وكنا زملاء ديسك مدرسة وكريم اتولد على أيدي".

الاعلامية أسما إبراهيم

وأضاف الفنان حسين فهمي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كريم عبد العزيز عزيز على قلبه ويعتبره مثل ابنه، مشيرا إلى أن منى زكي وياسمين عبد العزيز من النجمات المميزات في الوسط الفني، كما أن أمينة خليل تتقدم في مستواها الفني ووجها مقبول ومحبوب على الشاشة.

وأوضح الفنان حسين فهمي، أن لقب أسطورة يطلق على الفنان بما قدمه من فن والناس تحب هذه الأعمال، قائلا: "عادل إمام أسطورة ونجيب الريحاني اسطورة ويوسف وهبي اسطورة وطلعت حرب الذي انشأ بداية السينما المصرية أسطورة واللي بيقيم الناس".



أول تعليق من حسين فهمي على أزمة شقيقه وطليقته: "المنظر كان سيئا"

كشف النجم مصطفى فهمي، أول تعليق له على أزمة شقيقه الفنان الكبير مصطفى فهمي وطليقته التي انتشرت على وسائل الاعلام، قائلا: "نصحت مصطفى أخويا وكنت معه باستمرار وقلت له حاجات من تجاربي الشخصية وكان لازم اقوله".

وأكد الفنان الكبير حسين فهمي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن مشهد خلاف شقيقه مصطفى فهمي وطليقته لم يكن جيدا وكان سيئا، مضيفا: "مصطفى أخويا والمنظر مكنش حلو وكان سيء ومكنتش حابب اللي حصل بينهم".

وأشار النجم حسين فهمي، إلى إيمانه بالحسد لذكر الحسد في القرآن الكريم ولكن الايمان بالله يعطيه القوة، مؤكدا أن اسمه الفني حققه في سنوات وأعمال طويلة.