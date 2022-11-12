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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من دبي .. نوال الزغبي تتألق في اللون الأسود عبر إنستجرام

نوال الزغبي
نوال الزغبي

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها  فيديو جديد لأحدث ظهور لها من دبي  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت نوال الزغبي بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

و علقت نوال الزغبي : مرحبا من دبي .

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نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور

وحلت المطربة نوال الزغبي ضيفة برنامج "أنغام"، المذاع على قناة “دى إم سى”، وتحدثت عن العديد من الأمور الشخصية والفنية.

وقالت المطربة نوال الزغبي: “أنا دائماً أستمتع بما أفعل، وجودي معك هنا أستمتع به، وأكون سعيدة وأنا أقدم الأغانى، فالأغاني التي أقدمها على المسرح أقدمها بالشغف”.

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