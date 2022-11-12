من دبي .. نوال الزغبي تتألق في اللون الأسود عبر إنستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها فيديو جديد لأحدث ظهور لها من دبي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت نوال الزغبي بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

و علقت نوال الزغبي : مرحبا من دبي .

وحلت المطربة نوال الزغبي ضيفة برنامج "أنغام"، المذاع على قناة “دى إم سى”، وتحدثت عن العديد من الأمور الشخصية والفنية.

وقالت المطربة نوال الزغبي: “أنا دائماً أستمتع بما أفعل، وجودي معك هنا أستمتع به، وأكون سعيدة وأنا أقدم الأغانى، فالأغاني التي أقدمها على المسرح أقدمها بالشغف”.