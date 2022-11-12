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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بريطانيا تتهم طهران بتهديد صحافيين بالقتل.. فيديو

بريطانيا
بريطانيا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، استدعاء الحكومة البريطانية  دبلوماسيّا إيرانيّا كبيرا للاحتجاج على ما وصفته بتهديدات بالقتل وجهت الى صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة.

وكتب وزير الخارجية جيمس كليفرلي على تويتر "استدعيت القائم بالأعمال الإيراني اليوم بعدما تعرّض صحافيون يعملون في المملكة المتحدة لتهديدات بالقتل من قبل إيران".


ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي تهزّ البلاد.

وقال أكثر من عشرة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة في بيان "نحضّ السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات ونشدد على مطالبتنا الإفراج فوراً عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي".

 

السلطات الإيرانية

كما دعا الخبراء وبينهم مقررون خاصون في الأمم المتحدة بشأن الوضع الحقوقي في إيران وعمليات الإعدام التعسفية والحق في حرية التعبير، السلطات الإيرانية إلى "الإفراج فوراً عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي".

حقوق الإنسان الأمم المتحدة المملكة المتحدة الحكومة البريطانية الخارجية

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