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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر 45 مليون جنيه.. أبرز مواصفات مكلارين سينا موديل 2022| صور

مكلارين سينا موديل
مكلارين سينا موديل 2022

تعتبر السيارة مكلارين سينا موديل 2022 أحد أشهر السيارات الرياضية في العالم، حيث تتألق بمجموعة من المواصفات الخارقة التي تليق بالعلامة البريطانية وتاريخها في صناعة السيارات فئقة السرعة.

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 مكلارين سينا موديل 2022 

مواصفات مكلارين سينا موديل 2022

تعتمد السيارة مكلارين سينا موديل 2022 على محرك ثماني الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يولد قوة تصل الي 800 حصان، وعزم دوران يصل الي 800 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض يتألف من سبع سرعات الحركة تعمل عبر تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة مكلارين سينا موديل 2022 نحو 335 كيلومتر في الساعة، وتبلغ قدرتها علي التسارع من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن قدره 2.8 ثانية فقط.

مكلارين سينا موديل 2022 

حصلت السيارة مكلارين سينا موديل 2022 على هيكل انسيابي مصنوع من ألياف الكربون المتينة خفيفة الوزن ليحافظ على وزن السيارة الخفيف الذي يسمح لها بالانطلاق بسرعات فائقة.

مكلارين سينا موديل 2022 

وبلغ وزن هيكل السيارة الخارقة مكلارين سينا موديل 2022 حوالي 1188 كيلوجرام، وجاء مزوداً بشفرات هوائية وفتحات كبيرة لزيادة الثبات عند السرعات الكبيرة.

 مكلارين سينا موديل 2022 

أسعار السيارة مكلارين سينا موديل 2022

يبلغ سعر السيارة مكلارين سينا موديل 2022 عالميا مليون و 850 ألف دولار، ما يعادل 45 مليون جنيه مصري تقريباً حسب أسعار الصرف الحالية.

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