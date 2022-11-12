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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البترول: تبعات التغير المناخي كبيرة.. ومصر حريصة على التخلص من الكربون

وزير البترول
وزير البترول

وجه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التحية لجميع حضور قمة المناخ، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن شركات البترول بمصر حريصة على التخلص من الكربون، وبالفعل هناك بعض الشركات بدأت بذلك، وهذا يعنى بدء مسيرة التحول الطاقى.

وقال وزير البترول، خلال قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ، إن التغيرات المناخية التى تؤثر على العالم، لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يتغافل عنها، فالتغيرات المناخية أصبحت واقعا ويجب أن يكون هناك تعامل سريع معها.

ولفت إلى أن تبعات التغير المناخي أكبر من أن تتحملها دولة أو أمة أو يواجهها أحد بمفرده، مطالبًا الجميع بالاتحاد و التعاون من أجل مواجهة التغيرات المناخية التى سيكون تأثيرها على الجميع.

 

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