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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية أوكرانيا بعد استعادة خيرسون: الحرب لم تنته بعد

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، أن الحرب في أوكرانيا لن تتوقف بعد استعادة خيرسون وانسحاب روسيا من المقاطعة.

وقال كوليبا خلال مرتمر صحفي في كمبوديا على هامش قمة “آسيان”، إن أوكرانيا ستواصل استعادة أراضيها من روسيا ولن تتوقف عند خيرسون فقط.

ودع كوليبا، روسيا إلى العودة إلى المفاوضات لحل الأزمة سلميا بحسن نية.

وحث وزير الخارجية الأوكراني رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع روسيا من ممارسة "ألعاب الجوع" فيما يتعلق باتفاق تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، والذي قد ينتهي أجله الأسبوع المقبل.

وأردف "ليس كافيا أن تكون فقط روسيا على متن السفينة. من المهم أيضا التأكد من أن المفتشين الروس الذين يشاركون في هذه المبادرة، يتصرفون بحسن نية ويتفقدون السفن دون أي تأخير مصطنع"، مضيفا أن دولا في أفريقيا وآسيا تعاني.

وتنضم أوكرانيا لأول مرة إلى قمتي آسيان وشرق آسيا التي تعقد بالتوازي. ومن بين الحضور زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وكذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

والاتفاق الذي يسمح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من عدة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود - والذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو - قد ينتهي في 19 نوفمبر نوفمبر الجاري إذا اعترضت روسيا أو أوكرانيا على تمديده.

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