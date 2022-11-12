بعد خيرسون.. أوكرانيا تحشد جيشها تمهيدا للهجوم على زابوروجيا

كشف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا، فلاديمير روجوف، المعيّن من قبل روسيا، أن أوكرانيا تحشد جيشها وقواتها في اتجاه المقاطعة تمهيدا لشن هجوم واسع عليها، وذلك بعد سيطرة الجيش الأوكراني على مقاطعة خيرسون.

وقال روجوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: “نظام كييف يحشد قواته العسكرية على خط جبهة زابوروجيا”، مؤكدا أن اتجاه زابوروجيا هو الاتجاه الرئيسي للعدو حاليا في مسائل الهجمات والاستفزازات.

وأضاف روجوف: "ستقوم القيادة العسكرية الأوكرانية بنقل القوات من اتجاه خيرسون إلى محاور زابوروجيا".

ووفقا له، يتم الآن تعزيز خط الدفاع الروسي، حيث يمكن للقوات الأوكرانية استخدام أقصى قواتها لعمليات الاختراق، مشددا على أن "خطتها التي لا تخفيها هي الوصول إلى بيرديانسك والاستيلاء في نفس الوقت على فاسيليفكا وبولجي وميليتوبول، بالإضافة إلى أن هناك محورا آخرا للهجوم من خلال نهر دنيبر والاستيلاء على محطة زابوروجيا للطاقة النووية".

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في وقت سابق اليوم، أن الحرب في أوكرانيا لن تتوقف بعد استعادة خيرسون وانسحاب روسيا من المقاطعة.

وقال كوليبا خلال مرتمر صحفي في كمبوديا على هامش قمة “آسيان”، إن أوكرانيا ستواصل استعادة أراضيها من روسيا ولن تتوقف عند خيرسون فقط.

ودع كوليبا، روسيا إلى العودة إلى المفاوضات لحل الأزمة سلميا بحسن نية.