المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ: مصر تسعى لزيادة مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية

أكد المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، اليوم السبت، أن هناك مساع من دول مثل مصر ألمانيا، لزيادة مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال كيري خلال كلمة له في شرم الشيخ: "هناك دول عدة بينها مصر وألمانيا تسعى لزيادة مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على حرارة الأرض".

وأضاف "نحتاج لتعزيز التمويل الدولي لتحقيق الأهداف المتعلقة بمواجهة الانبعاثات الكربونية".

وأشار كيري إلى أن "الدول التي بدأت تحالفها في جلاسكو تتحد لبناء توجه عام نحو الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية".

وشدد كيري على أن الوقت أصبح مناسبا الآن لتعويض الدول المتضررة من تداعيات تغير المناخ، مضيفا أن "هناك دولا تتأثر أكثر من غيرها بتداعيات تغير المناخ".

