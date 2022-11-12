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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ: مصر تسعى لزيادة مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية

جون كيري
جون كيري

أكد المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، اليوم السبت، أن هناك مساع من دول مثل مصر ألمانيا، لزيادة مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال كيري خلال كلمة له في شرم الشيخ: "هناك دول عدة بينها مصر وألمانيا تسعى لزيادة مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على حرارة الأرض".

وأضاف "نحتاج لتعزيز التمويل الدولي لتحقيق الأهداف المتعلقة بمواجهة الانبعاثات الكربونية".

وأشار كيري إلى أن "الدول التي بدأت تحالفها في جلاسكو تتحد لبناء توجه عام نحو الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية".

وشدد كيري على أن الوقت أصبح مناسبا الآن لتعويض الدول المتضررة من تداعيات تغير المناخ، مضيفا أن "هناك دولا تتأثر أكثر من غيرها بتداعيات تغير المناخ".
 

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