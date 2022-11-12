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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطيران الحربي يملأ سماء السعودية.. ماذا يحدث في المملكة؟

طائرات حربية
طائرات حربية

انطلقت مناورات تمرين "عين الصقر 3" بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها اليونانية حيث بدأت المناورات بين الجانبين، من خلال تنفيذ طلعات مشتركة فوق البحر المتوسط.

 

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية في مناورات "عين الصقر 3"، التي تُنَفّذ في الفترة من 7- 20 نوفمبر في قاعدة سودا الجوية بجمهورية اليونان.

 

وكان نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، قد أكد أن مناورات "عين الصقر 3" من التمارين الجوية الثنائية الواعدة لقواتنا الجوية ونظيرتها اليونانية، وحققت نُسَخها الماضية نجاحًا على جميع الأصعدة الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

القوات الجوية السعودية تشارك في مناورات "عين الصقر 3" باليونان

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