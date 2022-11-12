ميدفيديف: روسيا لم تستخدم بعد كامل ترسانتها العسكرية في أوكرانيا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا لم تستخدم بعد كامل ترسانتها العسكرية خلال الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد انسحاب موسكو من مقاطعة خيرسون.

وقال ميدفيديف عبر قناته على تطبيق "تليجرام": "نود التذكير بأن روسيا ولأسباب واضحة لجميع الأشخاص العقلاء، لم تستخدم بعد ترسانتها الكاملة من الوسائل الممكنة للتدمير. ولم تقصف جميع أهداف العدو المحتملة الموجودة في المناطق السكنية. وليس فقط من منطلق لطفنا البشري المتأصل. كل شيء له وقته".

وأضاف "نذكر الجميع بأن روسيا اليوم هي التي تشكل النظام العالمي المستقبلي، وليس الولايات المتحدة وبريطانيا مع بريطانيا أو كييف السوداء. وسيتم بناء هذا النظام العالمي الجديد المتساوي".

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في وقت سابق اليوم، أن الحرب في أوكرانيا لن تتوقف بعد استعادة خيرسون وانسحاب روسيا من المقاطعة.

وقال كوليبا خلال مرتمر صحفي في كمبوديا على هامش قمة “آسيان”، إن أوكرانيا ستواصل استعادة أراضيها من روسيا ولن تتوقف عند خيرسون فقط.

ودعا كوليبا، روسيا إلى العودة إلى المفاوضات لحل الأزمة سلميا بحسن نية.