اختبارات لـ١٧ متدربة على مهنة التفصيل والخياطة بمديرية القوى العاملة بالغربية

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، اختبارا لـ ١٧ متدربة على مهنة التفصيل والخياطه، وذلك بعد اتمام البرنامج التدريبي.

وأوضح أحمد القللي مدير المديرية، أن الاختبار شمل اختبارا نظريا وأخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة.

وأكد " القللي " أن ذلك يأتي انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة او عمل مشروعات صغيرة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم .

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