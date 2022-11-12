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رئيس التحرير
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برلمان

داعيا إلى تغيير ثقافة الاستهلاك ورفع الوعي..

نائب: ليس لدينا منظومة لإدارة مخلفات الزراعة وقضية التغيرات المناخية ليست رفاهية

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أبهرت العالم بالمستوى العالي لتنظيم مؤتمر قمة المناخ كوب 27، موجها التهنئة للدولة المصرية على نجاح تنظيم المؤتمر.

وقال" السباعي "خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان" قمة المناخ... الأمن الغذائي"، إن قضية التغيرات المناخية أساسية وليست رفاهية، وإن الأمن الغذائي أمن قومي بالنسبة لجميع دول العالم.

وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي سوف يتأثر بسبب التغيرات المناخية، مضيفا: "نحن نضع المواطن أمام مسئولياته، إننا أمام قضية حياتية على الجميع أن يتحملها"، مؤكدا أن أكبر المتأثرين من التغيرات المناخية هى قارة أفريقيا والدول النامية، بينما الأكثر مسئولية هم الدول الصناعية ".

ودعا "السباعي"، التعاونيات والمجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية إلى تغيير ثقافة الفلاح الذي يرفض التكيف مع منظومة الري الحديثة، مضيفا: "الفلاح المصري ذكي وقادر على التكيف مع أي جديد".

وأوصى "السباعي" بتعظيم الموارد المصرية والاعتماد على البحث العلمي لتطوير الهندسة الوراثية وإيجاد سلالات جديدة في التقاوي والمحاصيل، مضيفا: "ليس لدينا منظومة لمخلفات الزراعة، علما بأن المخلفات الزراعية تعتبر ثروة".

كما أوصي برقابة منظومة المبيدات والأسمدة، قائلا: "الاستخدام المفرط للمبيدات والأسمدة يتطلب وجود رقابة حقيقية، وخاصة أن كثيرا من هذه المبيدات يتم تصنيعه تحت بير السلم"، موصيا بتغير ثقافة الاستهلاك ورفع وعي المواطن ".

يأتي هذا الصالون بالتزامن مع مؤتمر المناخ cop27 المنعقد بشرم الشيخ، في إطار حرص التنسيقية على فتح ومناقشة كافة القضايا والملفات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من: الدكتور أحمد جلال السيد- عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، والنائبة أميرة صابر- أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد السباعي- وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.

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