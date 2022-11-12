عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي سليم : 11 نوفمبر شهد ثورة في حب مصر وقيادتها السياسية

صدى البلد

قالت الفنانة مي سليم، إنها تهتم بالقضايا التي تخص المرأة، لأن المرأة كانت تعاني كثيراً في الماضي، وأي قضية تخص المرأة أكيد سيعود عليها بكافة الاستفادة بحقوقها المشروعة، خاصة وأنه ليس لدينا ثقافة قانونية.

وأشارت "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع هدير طلعت ونزيه مسعود، ببرنامج "الجريمة والقانون"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"،  إلى أن البرامج التي تتحدث عن حقوق المرأة إلى جانب السوشيال ميديا جعلت هناك ثقافة لدى المرأة بكافة حقوقها.

وأعربت مى سليم عن استيائها من الدعاوى الإخوانية التي كانت تنادي بالتظاهر وإقامة ثورة في البلاد.

حب مصر

وتابعت قائلة"كانت هناك ثورة في حب مصر وقيادتها السياسية، مشيدة بمؤتمر قمة المناخ المقام حاليا على مدينة السلام بشرم الشيخ بوجود رؤساء دول العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس الدقهلية

موضوعات متعلقة

حال ثبوت هذا الأمر | مستشار قانوني : إسقاط الحضانة عن شيرين

ربنا أنعم على المصريين بالوعي.. لجنة مكافحة كورونا تطمئن المواطنين

محافظ الدقهلية يعلن تعاطي سائق أتوبيس المنصورة المنكوب المخدرات

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الشعب منح الرئيس تفويض جديد.. شيرين تعلن عودتها لحسام حبيب

المفتي يكشف تفاصيل إصدار كتاب جديد تحت عنوان الفتوى والتغير المناخي.. فيديو

بعد رصد فشل دعوات التظاهر.. أشرف السعد يمازح أحمد موسى: نطيت في ملعبي

المفتي: تلويث المياه والشوارع بالقاذورات والمخلفات والقمامة محرم شرعا.. فيديو

أحمد موسى يستعرض احتفالات المصريين بالمحافظات لدعم الدولة والرئيس.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. شاكيرا تُبكي القلوب بتشجيعها لابنها خلال مباراة بيسبول في برشلونة

نجم منتخب الكاميرون السابق يتهم ايتو بشراء بكاري جاساما للتأهل لـ كأس العالم

البحرين تشهد أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية منذ 20 عامًا

المصريون في أمريكا ينظمون وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة|فيديو وصور

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

بعد اعتناقها الإسلام .. إطلالة لافتة لـ مارين الحيمر بدون حجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتناقها الإسلام .. إطلالة لافتة لـ مارين الحيمر بدون حجاب

الغلط على أخوها | تصريح ناري من رضوى الشربيني بسبب زواج شيرين

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

لوك جريء.. ياسمين عبد العزيز تدهش الجمهور في أحدث ظهور لها

فيديو

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

ضحايا وجثث مجهولة .. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الدقهلية |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ