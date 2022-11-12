مي سليم : 11 نوفمبر شهد ثورة في حب مصر وقيادتها السياسية

قالت الفنانة مي سليم، إنها تهتم بالقضايا التي تخص المرأة، لأن المرأة كانت تعاني كثيراً في الماضي، وأي قضية تخص المرأة أكيد سيعود عليها بكافة الاستفادة بحقوقها المشروعة، خاصة وأنه ليس لدينا ثقافة قانونية.

وأشارت "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع هدير طلعت ونزيه مسعود، ببرنامج "الجريمة والقانون"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن البرامج التي تتحدث عن حقوق المرأة إلى جانب السوشيال ميديا جعلت هناك ثقافة لدى المرأة بكافة حقوقها.

وأعربت مى سليم عن استيائها من الدعاوى الإخوانية التي كانت تنادي بالتظاهر وإقامة ثورة في البلاد.

حب مصر

وتابعت قائلة"كانت هناك ثورة في حب مصر وقيادتها السياسية، مشيدة بمؤتمر قمة المناخ المقام حاليا على مدينة السلام بشرم الشيخ بوجود رؤساء دول العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن".