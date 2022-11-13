سعر الدزلار في البنوك اليوم 13-11-2022

سجّل سعر الدولار استقرارا في بداية تعامل اليوم الأحد الموافق 13-11-2022؛ في البنوك التي تعمل في مصر دون أي تغيير.

وكان سعر الدولار أمام الجنيه قد سجّل أمس زيادة حجمها 16 قرشًا في البنوك علي مدار الأسبوع الماضي بنحو 38 بنكاً تعمل بمصر.

وأعلن البنك المركزي المصري وصول سعر صرف الدولار في المتوسط 24.36 جنيه للشراء و24,44 جنيه للبيع





ووصل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.32 جنيه للشراء و 24.42 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي والبركة.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.43 جنيه للشراء و 24.44 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بلوم، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المصري، كريدي أكريول، مصر".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.35 جنيه للشراء و 24,45 جنيه للبيع في بنوك "الإمارات دبي الوطني، HSBC، أبوظبي التجاري".



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.36 جنيه للشراء و 24,43 جنيه للبيع في البنك العربي الافريقي الدولي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24,37 جنيه للشراء و 24,44 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات".



وسجل سعر الدولار مقابل نحو 24.39 جنيه للشراء و 24,44 جنيه للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB وفيصل الاسلامي.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24,4 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، المشرق، ميد بنك، الأهلي المتحد".



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 24,42 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع.



أعلي سعر

وصل أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.43 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبوظبي .



قرارات البنك المركزي

وفي تصريحات سابقة سمح البنك المركزي المصري للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وكما قرر البنك المركزي السماح للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات، ولكن بشرط أن يتم تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.

وتضمن القرار عمليات التحصيل التصدير السلعي والخدمي الواردة لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، بالإضافة إلي السماح بتنفيذ عمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

ارتفاع معدلات التضخم

وأظهر معدل معدل التضخم الشهري ارتفاعا بنسبة 3% بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة بلغت 0.9% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما وصل التضخم الشهري بمقدار 1.4% عن سبتمبر السابق له إذ سجل 1.6%.

وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعل إلى 19% بنهاية الشهر الماضي وبزيادة بلغت 1% عن سبتمبر السابق له إذ وصل لنحو 18%.