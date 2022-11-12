أخبار التوك شو.. قرار رسمي لـ بايدن من شرم الشيخ.. وموعد استقرار سعر الدولار.. وشيرين تعود لحسام حبيب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي لـ بايدن: أطلقنا استراتيجية حقوق الإنسان و مبادرة للحوار الوطني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد، مضيفا أننا أطلقنا استراتيجية حقوق الإنسان في مصر و مبادرة للحوار الوطني.



الرئيس الأمريكي : الأهرامات والآثار شاهدة على عبقرية المصريين .. فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأهرامات والآثار المصرية العريقة شاهدة على عبقرية المصريين.



وجّه 6 رسائل مهمة لمصر | قرار رسمي لـ بايدن من شرم الشيخ

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: "نشكر مصر على دورها في القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية".

أيمن السيسي : شقيقة علاء عبدالفتاح كانت تزوره في السجن ومعها حقوقيون

قال اللواء أيمن السيسى، نائب مدير أمن سوهاج السابق، إنه كان يعمل في قطاع مصلحة السجون قبل انتقاله إلى مديرية أمن سوهاج، وأثناء عمله في سجن طرة بالقاهرة، كان المتهم علاء عبدالفتاح داخل سجن طرة.





جون كيرى: مصر أثلجت صدور قادة العالم فى قمة المناخ

قال جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص بتغير المناخ، أن الدولة المصرية أثلجت صدور قادة العالم خلال الـ 6 أيام الماضية فى قمة المناخ.



المصريون من لندن: السيسى عمهم وحارق دمهم .. فيديو

نظمت الجالية المصرية، مظاهرة تضامن ودعم للدولة المصرية، وصدح المصريون بهتافات وطنية وسط لندن.



وزيرة التعاون الدولي: توقيع مشروعات خضراء بقيمة 10 مليار دولار..فيديو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المياه والغذاء، قد تم التركيز عليهما، من قبل البنك الأوربي، مشيرة إلى سعى مصر للحد من التغيرات المناخية، من خلال وضع برامج إنذار مبكر.

على الهواء | مصطفى بكري يطالب بإحالة هؤلاء للتحقيق العاجل .. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن اليوم خير شاهد حول شعبية وتأييد الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الشعب تعلم الدرس ولن ينساق وراء الشائعات التي تسعى لهدم الدولة مرة أخرى.



الرئيس الأمريكي يغادر شرم الشيخ بعد المشاركة في قمة المناخ.. فيديو

عرضت فضائية إكسترا نيو، لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن شرم الشيخ بعد مشاركته في قمة المناخ.



المصريون من اليونان للسيسي : كلنا وراك .. ويسقط الخائن علاء عبد الفتاح

نظم أعضاء الجالية المصرية وقفة احتجاجية ومظاهرة تضامن ودعم للدولة المصرية، أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة اليونانية أثينا.



الأعلى للشؤون الإسلامية : الشعب المصري أعطى الخونة والمطاريد درسًا في الوطنية

قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو لأنه لم يكن يعرف من الذي يحكمه؟ ومن الذي يحرك من يحكمه؟.



شلل الإخوان .. نجل جمال عبد الناصر يسخر من الجماعة الإرهابية |فيديو

سخر المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، من دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لهدم استقرار مصر.

وقال الإعلامى مصطفى بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار”، نجل المهندس عبد الحكيم عامر راسله عبر التليفون قائلا:"عايزين نطلق مبادرة اتبرع بجنيه لبناء مستشفى 11-11 لعلاج شلل الإخوان".



مقدرش أخلي أمي زعلانة.. شيرين تعلن تنازلها عن القضايا ضد شقيقها

عبرت شيرين عبد الوهاب، خلال أول مداخلة تليفونية لها، عن سعادتها قائلة: " أنا سعيدة وصحتي حلوة والحمدلله وبعلنها قدام الناس كلها أنا بتنازل لأخويا عن كل القضايا ومسمحاه ومسامحة كل اللي غلط في حقي".



مفاجأة.. هذا موعد استقرار سعر الدولار

كشف الخبير الاقتصادي هاني جنينة، موعد استقرار سعر الدولار وأسباب عدم تراجع معدل التضخم.



شيرين توجه الشكر لشقيقها محمد: "دخلني المستشفى"

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الشكر لشقيقها محمد عبد الوهاب، قائلة: "بشكر أخويا أنه دخلني المستشفي".