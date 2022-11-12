عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. قرار رسمي لـ بايدن من شرم الشيخ.. وموعد استقرار سعر الدولار.. وشيرين تعود لحسام حبيب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

السيسي لـ بايدن: أطلقنا استراتيجية حقوق الإنسان و مبادرة للحوار الوطني
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد، مضيفا أننا أطلقنا استراتيجية حقوق الإنسان في مصر و مبادرة للحوار الوطني.


الرئيس الأمريكي : الأهرامات والآثار شاهدة على عبقرية المصريين .. فيديو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأهرامات والآثار المصرية العريقة شاهدة على عبقرية المصريين.


وجّه 6 رسائل مهمة لمصر | قرار رسمي لـ بايدن من شرم الشيخ
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: "نشكر مصر على دورها في القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية".

 

أيمن السيسي : شقيقة علاء عبدالفتاح كانت تزوره في السجن ومعها حقوقيون
قال اللواء أيمن السيسى، نائب مدير أمن سوهاج السابق، إنه كان يعمل في قطاع مصلحة السجون قبل انتقاله إلى مديرية أمن سوهاج، وأثناء عمله في سجن طرة بالقاهرة، كان المتهم علاء عبدالفتاح داخل سجن طرة.
 


جون كيرى: مصر أثلجت صدور قادة العالم فى قمة المناخ
قال جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص بتغير المناخ، أن الدولة المصرية أثلجت صدور قادة العالم خلال الـ 6 أيام الماضية فى قمة المناخ.


المصريون من لندن: السيسى عمهم وحارق دمهم .. فيديو
نظمت الجالية المصرية، مظاهرة تضامن ودعم للدولة المصرية، وصدح المصريون بهتافات وطنية وسط لندن.


وزيرة التعاون الدولي: توقيع مشروعات خضراء بقيمة 10 مليار دولار..فيديو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المياه والغذاء، قد تم التركيز عليهما، من قبل البنك الأوربي، مشيرة إلى سعى مصر للحد من التغيرات المناخية، من خلال وضع برامج إنذار مبكر.

 

على الهواء | مصطفى بكري يطالب بإحالة هؤلاء للتحقيق العاجل .. فيديو
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن اليوم خير شاهد حول شعبية وتأييد الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الشعب تعلم الدرس ولن ينساق وراء الشائعات التي تسعى لهدم الدولة مرة أخرى.


الرئيس الأمريكي يغادر شرم الشيخ بعد المشاركة في قمة المناخ.. فيديو
عرضت فضائية إكسترا نيو، لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن شرم الشيخ بعد مشاركته في قمة المناخ.


المصريون من اليونان للسيسي : كلنا وراك .. ويسقط الخائن علاء عبد الفتاح
نظم أعضاء الجالية المصرية وقفة احتجاجية ومظاهرة تضامن ودعم للدولة المصرية، أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة اليونانية أثينا.


الأعلى للشؤون الإسلامية : الشعب المصري أعطى الخونة والمطاريد درسًا في الوطنية
قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو لأنه لم يكن يعرف من الذي يحكمه؟ ومن الذي يحرك من يحكمه؟.


شلل الإخوان .. نجل جمال عبد الناصر يسخر من الجماعة الإرهابية |فيديو
سخر المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، من دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لهدم استقرار مصر.

وقال الإعلامى مصطفى بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار”، نجل المهندس عبد الحكيم عامر راسله عبر التليفون قائلا:"عايزين نطلق مبادرة اتبرع بجنيه لبناء مستشفى 11-11 لعلاج شلل الإخوان".

 


مقدرش أخلي أمي زعلانة.. شيرين تعلن تنازلها عن القضايا ضد شقيقها
عبرت شيرين عبد الوهاب، خلال أول مداخلة تليفونية لها، عن سعادتها قائلة: " أنا سعيدة وصحتي حلوة والحمدلله وبعلنها قدام الناس كلها أنا بتنازل لأخويا عن كل القضايا ومسمحاه ومسامحة كل اللي غلط في حقي".


مفاجأة.. هذا موعد استقرار سعر الدولار
كشف الخبير الاقتصادي هاني جنينة، موعد استقرار سعر الدولار وأسباب عدم تراجع معدل التضخم.


شيرين توجه الشكر لشقيقها محمد: "دخلني المستشفى"
قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الشكر لشقيقها محمد عبد الوهاب، قائلة: "بشكر أخويا أنه دخلني المستشفي".

بايدن شرم الشيخ مصطفى بكري الساعات الماضية الموضوعات القضايا المهمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

ترشيحاتنا

لماذا يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار.. خبير يجيب

مسيرة ضخمة بالسيارات فى حب مصر بالشروق

عمرو أديب: صورة الرئيس السيسي مع نانسي بيلوسي خلت الجماعة إياها تلطم

الإعلان عن إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيُف والصمود بدعم أمريكي

وقفة للمصريين في لندن لدعم الدولة والرئيس السيسي.. فيديو

مؤمن زكريا يعلن إصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. إزالة قنبلة يدوية من صدر جندي روسي قبل انفجارها

مش لابسة أبيض.. صورعقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية|خاص

علامة جديدة فى الأرجل تكشف زيادة الكوليسترول

قرأت لك| "الطريق بين استمرارية السعي وحتمية الوصول" لـ أيمن حويرة

فيديو

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

بايدن في شرم الشيخ.. تحدث عن المناخ ومصر وسد النهضة وحرب روسيا..فيديو

النقاب خطر..حسين فهمي يتحدث عن زواجه من أنغام وعلاقته بالوسط الفني/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ