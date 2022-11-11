وجّه 6 رسائل مهمة لمصر | قرار رسمي لـ بايدن من شرم الشيخ

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: "نشكر مصر على دورها في القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية".



وتابع خلال لقائه في قمة المناخ، إن مصر هي "أم الدنيا" وهي أكثر مكان لانعقاد قمة المناخ كوب 27، وأتمنى من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات أقوى من الماضى.

وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، عن الأزمة الروسية الأوكرانية إن "مصر تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا وكانت الوسيط الرئيسي في غزة".



وقال جو بايدن، خلال لقائه بالرئيس السيسي، على هامش فعاليات قمة المناخ: “نحن ندرك أهمية هذا الموضع، وسنعمل على توجيه الجهود لمعالجة قضية المناخ”، موجها الشكر لمصر لقيامها بدور الوسيط فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، وأيضا في موقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية، والذي اتخذت موقفا رائعا وتحدثت بصوت عال ضد ما يجري.

وتابع بايدن: لدينا كثير من القضايا التي نتحدث بشأنها، وأيضا سوف نتحدث عن قضية حوق الإنسان.

وأشار جو بايدن إلى أنه مر 100 عام، على الشراكة والعلاقة بين مصر وأمريكا، مؤكدا أنه يتمنى أن تصبح العلاقات أقوى.

وكان الرئيس السيسي قد طالب في افتتاح الشق الرئاسي من المؤتمر بوقف الحرب في أوكرانيا، لافتا إلى تداعياتها السلبية التي تعاني منها دول العالم.

وأشار بايدن إلى أن مصر هي المكان المناسب لانعقاد قمة مؤتمر الأطراف حول المناخ COP27.

ووصل بايدن، الجمعة، إلى شرم الشيخ في رحلة قصيرة للمشاركة في مؤتمر المناخ بمصر.

