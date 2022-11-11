شلل الإخوان .. نجل جمال عبد الناصر يسخر من الجماعة الإرهابية |فيديو

سخر المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، من دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لهدم استقرار مصر.

وقال الإعلامى مصطفى بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار”، نجل المهندس عبد الحكيم عامر راسله عبر التليفون قائلا:"عايزين نطلق مبادرة اتبرع بجنيه لبناء مستشفى 11-11 لعلاج شلل الإخوان".

الشعب المصري

وأكد بكرى إن الشعب المصري كتب، اليوم الجمعة، النهاية الأبدية لجماعة الخيانة والعار وشيعها إلى مزبلة التاريخ، بعدما كشف زيف الأذرع الإعلامية التي روجت للفوضى.

واضاف «مبروك يا مصريين مبروك يا جيش مصر العظيم ومبروك للقائد الشجاع الذي أنقذ مصر من الإخوان ومطامعهم».

تابع مصطفى بكري، أن الشعب العظيم مسح بكرامة الإخوان الأرض، وجعل يوم 11/11 عبارة عن تجديد ثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه تم تشييع جثمان الجماعة الإرهابية ودفنها إلى الأبد.