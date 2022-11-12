هبة القدسي تكشف آخر تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ بأمريكا

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن المعركة الانتخابية الأكثر سخونة الآن في مجلس الشيوخ، حيث حصد الجمهوريون على 49 مقعدًا، مقابل نفس العدد لديمقراطيين، ويتبقى في السباق ولايتين، وإذا فاز الديمقراطيون في أحد الولايات، فهذا يعني أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ.
وتابعت "القدسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، إن انتخابات التجديد النصفي شهدت انخفاض نفوذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفي نفس الوقت لم تؤثر انخفاض شعبية الرئيس جو بايدن على نتيجة انتخابات الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن أولوية الناخب الأمريكي خلال الفترة الراهنة هي: الاقتصاد أولاً، ثم مسألة الإجهاض التي تعتبر قضية اجتماعية حصلت الكثير من الاهتمام.