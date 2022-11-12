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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة القدسي تكشف آخر تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ بأمريكا

صدى البلد

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط  في واشنطن، إن المعركة الانتخابية الأكثر سخونة الآن في مجلس الشيوخ، حيث حصد الجمهوريون على 49 مقعدًا، مقابل نفس العدد لديمقراطيين، ويتبقى في السباق ولايتين، وإذا فاز الديمقراطيون في أحد الولايات، فهذا يعني أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ.


وتابعت "القدسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم، المذاع  على فضائية "ten"، مساء السبت، إن انتخابات التجديد النصفي شهدت انخفاض نفوذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفي نفس الوقت لم تؤثر انخفاض شعبية الرئيس جو بايدن على نتيجة انتخابات الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن أولوية الناخب الأمريكي خلال الفترة الراهنة هي: الاقتصاد أولاً، ثم مسألة الإجهاض التي تعتبر قضية اجتماعية حصلت الكثير من الاهتمام.

 الديمقراطيون


 وأشارت إلى أن الديمقراطيين استغلوا الحديث عن  ضرورة الحفاظ على مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة، مع إصرار "ترامب" على ادعاءات التزوير في الانتخابات، مشيرة إلى ان هناك تيارات تطالب "ترامب" بعدم ترشيح نفسه الانتخابات المقبلة، والخروج من صورة الزعيم المهيمن القادر على  تحريك الجماهير، والاتجاه نحو وجوه جديده تمثل النخبة السياسية الجديدة داخل الحزب الجمهوري.

أمريكا واشنطن دونالد ترامب الولايات المتحدة الحزب الجمهوري

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