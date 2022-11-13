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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الأهلي يُحيل قضية شطب عضوية إبراهيم عيسى وهناء حمزة للجمعية العمومية

صدى البلد

كشف مجدى عبد الغنى عن قرار مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب إحالة ملف هناء حمزة وابراهيم عيسى عضوا النادي للجمعية العمومية العادية المقرر لها يومي 28 و29 نوفمبر الجاري لحسم أمر شطب عضويتهما.

مجلس الأهلي يُحيل قضية شطب عضوية إبراهيم عيسى وهناء حمزة للجمعية العمومية

وأوضح مجدى عبد الغنى خلال تقديمة برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس عن رغبة الاهلي في شطب عضوية هناء حمزة وإبراهيم عيسى بسب تجاوزات الثنائي الواضحة ضد مجلس الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وقرر المجلس إحالة الملف للجمعية العمومية لإتخاذ القرار المناسب في هذه القضية.
ويُحدد الباب السابع في لائحة الأهلي التى أعتمدتها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية الحالات التي تضع عضو الجمعية العمومية تحت طائلة العقوبات حيث إن المادة 102 تلزم الأعضاء باحترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات واللوائح وفي حالة الإخلال بالنظام توقع عليه العقوبات.

مجدي عبد الغني الأهلى محمود الخطيب هناء حمزة إبراهيم عيسى

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