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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار ينهار بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه

هبطت  أسعار الدولار على المستوى العالمي بشكل قوي اليوم الأحد إذ هبطت الورقة الخضراء  بقوة لأول مرة منذ شهور بنسبة 1.70 % بعد هبوط 2.45% الجمعة الماضي ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات. 

وهوت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة وبحسب مؤشر الدولار، تراجعت العملة الأمريكية أمام باقي العملات لتسجل 106.255 نقطة بعد 107.750  نقاط الجمعة الماضي مقارنة بـ 110.040 نقطة الثلاثاء الماضي  و112.804 نقطة يوم 3 نوفمبر  فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي  بحسب "وول ستريت جورنال".

الدولار

وسجلت عقود مؤشر الدولار 106.255 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 108.05 وهو الهبوط الأكبر منذ شهور  ، بنسبة 1.70 % بقيمة 1.837 دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 108.32 نقطة.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أما على المستوى المحلي في مصر؛ فسجل سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد  13 -11 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

مؤشر ‎الجنيه

وكان  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أكد خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار 

وارتفع الأخضر عدة مرات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 24.44 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار البنك المركزي

ويهتم الملايين بالتعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ، حيث استقر عند 24.36 جنيه للشراء و24.44 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وارتفعت أسعار صرف العملة الخضراء محليًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.45 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء اليوم

 وهن سعر الدولار بيع وشراء فيبحث عنه رجال الأعمال والمستوردون والمواطنون   وعن  سعر الدولار اليوم في مصر ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.34 جنيه للشراء و”24.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجلت “24.34 جنيه للشراء، “24.39 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات “24.34 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.39 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر للدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي المصري  ليصبح “24.34 جنيه، فيما سجل الأخضر في بنك قناة السويس “24.45 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، محل اهتمام الملايين إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.34 جنيه للشراء.

ويتطلع  المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.39 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه

 

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أعلى سعر للدولار اليوم 

وفي هذا السياق سجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.45 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الأمريكية في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.39 جنيه للشراء 24.44 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.36 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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