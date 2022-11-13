هل أولياء الله الصالحين لهم كرامات؟ علي جمعة يحسم الجدل

هل أولياء الله الصالحين لهم كرامات؟ تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن كرامات أولياء الله الصالحين.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن السيد أحمد البدوي من أولياء الله الصالحين، وهو أكثر الأولياء كرامات، منوها أن الهدف من الكرامة هي تثبيت العابد الذي يعبد الله ويعزم على إخراج الدنيا من قلبه، ويريد الوصول إلى مرحلة اليقين.



وأضاف، أن الكرامة هي علامة وإشارة لتثبيت قلب العابد، وتأتي في بدايات الطريق، قائلا "الكرامة دي بتيجي للعيال مش للرجال" ولذلك هدفها التثبيت فإذا تثبت قلب العابد أصبحت لا فائدة منها بعد ذلك.

وأشار إلى أن القطب لا كرامة له، فهو غير محتاج إليها، لأنه وصل إلى مرحلة اليقين.