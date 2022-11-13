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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ينتظرها الجمهور بافتتاح القاهرة السينمائى.. رانيا يوسف ب 3 وجوه في المهرجان

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تعيش الفنانة رانيا يوسف حالة من النشاط الفنى حيث تشارك فى ثلاث أعمال سينمائية وهم “التاروت وملك واثنين للايجار”. 

وتحاول رانيا يوسف تقديم أدوار مختلفة عن الأعمال التى قدمتها من قبل حيث تظهر فى الثلاث أعمال بشخصيات بعيده تماما عن بعضها ولم تقدمها من قبل حيث تجسد فى فيلم ملك شخصية فتاة  تدعى ملك تمتلك قدرات غير عادية ترى بها الأحداث المستقبلية. 

بينما تجسد رانيا فى فيلم التاروت شخصية تدعى مارى وهى فتاة تتعرض إلى حادث قاسى فى بداية حياتها يؤثر سلبيا على شخصيتها وتحاول معالجة هذا الأمر بينما تقدم فى فيلم اثنين للايجار  شخصية ممثلة وتظهر بطريقة موسيقية مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت. 

من ناحية أخرى تتوجه الأنظار اليوم إلى دار الأوبرا حيث ينتظر جمهور رانيا يوسف اطلالتها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وكيف يمكن أن تتعامل مع قرار الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بضرورة الالتزام  بالملابس الرسمية. 

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رانيا يوسف 

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وتألقت رانيا يوسف، مرتديه فستان قصير وجذاب باللون الاسود والابيض، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ومميزة تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

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