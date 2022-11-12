حقنة بوتكس.. صورة صادمة لـ غادة عبد الرازق

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق حالة من الجدل الواسع بين متابعيها بعد نشر الفنانة ثراء جبيل صورة لهما من كواليس تصوير فيلم “جوازة بالعافية”.

غادة عبد الرازق

وجاءت تعليقات الجمهور على صورة غادة عبد الرازق صادمة حيث رأى البعض أن ملامحها تغيرت بسبب خضوعها للحقن بالبوتكس فى وجهها وعلق البعض على الصورة قائلا : “دي غاده عبدالرازق ازاي ؟!” و"هى عاملة بوتكس فى وشها ولا أيه".

كما شبه البعض إطلالة ثراء جبيل بالفنانة إنجى المقدم حيث قال البعض “ شبه إنجى المقدم قوى.. شبه انجي المقدم جدا في الصور".

غادة عبد الرازق

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “جوازة بالعافية”، في أحد الديكورات بمنطقة السادس من أكتوبر.

ويشارك في الفيلم كلا من الفنانين: أحمد أدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين.

ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو جديد، عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الفيديو المأخوذ من قصة شقيقتها، مسلسلها “مع سبق الإصرار”، وكتبت غادة عبد الرازق :"اختي بتحبني زيادة عن اللزوم".

وعلم “صدى البلد” أن النجمة غادة عبد الرازق أصيبت منذ أيام في عينيها.

واصطدمت غادة عبد الرازق بـ "الكومودينو" في منزلها بعد انقطاع التيار الكهربائي؛ حيث تورمت عينيها في الحال.

غادة عبد الرازق

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل "لحم غزال" في رمضان 2021، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.