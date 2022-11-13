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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: الإسماعيلي يرغب في بيع عبد الرحمن مجدي.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن رغبة الإسماعيلي في بيع اللاعب عبد الرحمن مجدي وذلك  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

وكتب فرج عامر: الإسماعيلي يرغب في بيع عبد الرحمن مجدي، وعبد الرحمن مجدي عايز يحترف في تركيا، والأهلي ليس في حاجة لعبد الرحمن مجدي والزمالك لن يدفع في عبد الرحمن مجدي المطلوب ، ليس أمام الإسماعيلي إلا بيراميدز، المصري والبنك الأهلي وفاركو لن يدفعوا المبلغ المطلوب.

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و كان قد سخر نادر شوقي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي لاعب فريق الإسماعيلي، من تصريحات المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي بشأن رحيل اللاعب.

 

وكتب نادر شوقي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “صباح الخير، هو في حد يجيله عروض احتراف في شهر ١١؟ وحضرتك متأكد كمان؟؟ يا باش مهندس كفاية بق️ى، جمعة مباركة”.


وأعلن يحيى الكومي عرض عبد الرحمن مجدي للبيع في شهر يناير المقبل نظراً لرغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الإسماعيلي بجانب عدم التزامه الفترة الماضية.


وأشار الكومي خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن عبدالرحمن مجدي حصل على كل مستحقاته ولكنه يريد الرحيل ولا يرغب في البقاء مع الدراويش.

 

وأوضح أن الإسماعيلي لا يمانع رحيل اللاعب، كما أن المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق وافق على رحيل اللاعب.

تصريحات فرج عامر اللاعب عبد الرحمن مجدي الاسماعيلي فرج عامر رئيس نادي سموحة

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