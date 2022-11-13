بعد نجاحها .. مبادرة حياة كريمة تنقل خبراتها لـ إفريقيا| تفاصيل

قالت ندى الدمياطي رئيس قسم القطاع الطبي في مؤسسة "حياة كريمة"، إن الهدف العام لمؤتمر المناخ كوب 27 يتوافق مع الهدف السامي لمبادرة حياة كريمة، متابعة أنه من خلال هذه القمة يتم العمل على تعريف العالم كله عن المبادرة وما الذي تهدف إليه.

وتابعت الدماطي: حيث يتم توجيه المبادرة من أجل خدمة 60 مليون مواطن مما يجعلها الأولى من نوعها، مؤكدة أنه من خلال الفيديوهات واللقاءات يتم عرض ماتم بالفعل على أرض الواقع.





وأضافت “الدمياطي” ، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، أن الأسبوع الماضي تم الحصول على جائزة أفضل قرية بيئية ـ قرية فارس ـ لافتةً: بنحاول ننشر فكر مبادرة حياة كريمة عالميًا.

وأوضحت أن ما حققته مبادرة حياة كريمة من نجاح على أرض مصر جعل هناك نموذج يمكن تطبيقه على الدول الإفريقية والدول الصديقة في نفس القارة، موضحة أن مباردة حياة كريمة لإفريقيا جاءت نتيجة لعديد من اللقاءات والاجتماعات للتنسيق مع الدول المجاورة في كيفية نقل النموذج الناجح للمبادرة في الريف المصري وتطبيقه في الريف الإفريقي.

