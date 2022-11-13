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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%0.6 ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري شهر أغسطس 2022

الميزان التجاري
الميزان التجاري

 بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى 4.18 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس  2022 مقابل 4.15  مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها  0.6٪.

وذلك وفقا لـ   النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2022 الصادرة عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

الصادرات المصرية 

 انخفض  قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة 7.6٪ حيـث بلغـت 3.33 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس  2022  مقابــل 3.61 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: 

( منتجات البترول  بنسبة 19.8 ٪، بترول خام  بنسبة 49.0 ٪، لـدائن باشكالهـا الاوليــه  بنسبة 3.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية  بنسبــة  17.0٪) .  

بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2022  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (الغاز الطبيعي والمسال  بنسبة 179.1٪  ، اسمدة  بنسبـة 25.4 ٪ ، ملابس جاهزة  بنسبة 12.1 ٪، فواكه طازجة  بنسبة 72.8٪). 

 

الواردات المصرية 

انخفضت  قيمة الواردات بنسبة 3.2 ٪ حيث  بلغت 7.51  مليار دولار خـلال شهر أغسطس  2022  مقابـــل  7.76 مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  

(أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 21.8 ٪ ، مواد اوليه من حديد او صلب  بنسبــة  4.7٪، ذره بنسبة  16.0٪        ، فول صويا بنسبه 7.5٪).

بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: (بترول خام  بنسبـة 91.8٪، منتجــات بتـرول  بنسبـة 35.2 ٪، قمح  بنسبـة 79.0 ٪، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة 7.2 %).

الميزان التجاري التجارة الخارجية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادارات الواردات

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