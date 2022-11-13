ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر وتحرير 19 محضرا في حملات بيطرية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافطة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 19 محضر مخالفة وضبط 235 كجم لحوم ودواجن مخالفة مابين 165 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 20 كجم لحوم مجمدة و 50 كجم دواجن مجهولة المصدر و بدون بيانات وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.