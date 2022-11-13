يا وجع القلب.. تشييع جنازة 5 بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة بأتوبيس المنصورة

شيعت في الدقهلية اليوم، جنازة شقيقتين وأطفالهما الثلاثة، وهم من ضحايا حادث سقوط ميني باص بترعة الرياح التوفيقي أمس، والذي راح ضحيتة ٢٠ شخصًا غرقًا، وذلك وسط حالة من الحزن أصابت العائلة التي لا تزال تبحث عن أحد أطفالهم المفقود في الحادث وجارى البحث عنه في الترعة.

كان أهالي عزبة الدوار في شربين وقرية بسنديلة في بلقاس، شيعوا جثامين: أميرة السيد عبد الواحد 25 عامًا، ونجلها ياسين إبراهيم علي جبر (4 سنوات)، وشقيقتها نرمين السيد عبدالواحد (30 عاما ) ونجلتها أشرقت أحمد جمعة (3 أعوام)، وشقيقتها رودينا أحمد جمعة (7 أعوام )، ثم عادوا لمكان الحادث للبحث عن نجل المتوفية الأولى "حمادة إبراهيم علي جاد " (7 أعوام ) والذي لم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

يذكر أن أهالي ميت غمر في الدقهلية، تعرفوا اليوم على اثنين من الضحايا، وتم تسليمهما إلى ذويهما لدفنهما، فيما توالى إصدار تصاريح الدفن باقي ضحايا الحادث.

وصرح المستشار أكرم سرحان، رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية، بدفن جثمان كل من محمود عبدالفتاح محمد القرو، وسمير محمد سمير محمد موسى، بعد التعرف عليهما بين ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية والذي سقط في مياه ترعة الرياح التوفيقي.

كانت النيابة العامة قد قررت حبس السائق المتهم المتسبب في الحادث ويدعى "ابراهيم حلمي عبدالله سليمان"،33عامًا، وعرضه علي مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي لبيان مدى تعاطية المواد المخدرة وتحديد نوعها وكذلك التصريح بتسليم الجثامين الذي تم التعرف عليها وأخذ عينات من باق الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم.

