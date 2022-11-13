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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف أمريكي بتطرف تل أبيب

السر عند صانع الملوك.. نتنياهو يعود للحكم محمولًا على أعناق المتطرفين

وجه الاحتلال في اضطهاد
وجه الاحتلال في اضطهاد الفلسطينين

كلف الرئيس الإسرائيلي اليوم الأحد، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد انتخابات 1 نوفمبر التي وضعت رئيس الوزراء السابق على مسار تشكيل ائتلاف يميني مستقر، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لنتنياهو - أطول رؤساء وزراء إسرائيل خدمة، حتى الإطاحة به العام الماضي - في حفل أقيم في القدس (المحتلة)، أنه كلفه بتشكيل حكومة.

نتنياهو


وذكر  هرتسوج، عقب مشاوراته مع قادة الحزب  "النتيجة كانت واضحة ، ومهمة تشكيل الحكومة يجب أن تسند إلى بنيامين نتنياهو".

مزاعم الفساد لن تمنعه من الحكم

وأشار هرتسوج ، إلى محاكمة نتنياهو المستمرة بشأن مزاعم فساد.

وقال هرتسوج: "أنا لست غافلاً ، بالطبع ، عن حقيقة أن هناك إجراءات قانونية جارية ضد نتنياهو في محكمة منطقة القدس ، وأنا لا أستخف بهذا على الإطلاق".

لكنه أشار إلى أن السابقة الأخيرة أوضحت أن نتنياهو يمكن أن يكون رئيسًا للوزراء أثناء الطعن في القضايا.

وحول عودة نتنياهو للحكم مرة أخرى، قال : فعودته هذه المرة لم تتم من تلقاء نفسها، بل من معاونه من شخص متطرف مثير للجدل، أو صانع الملوك وفق ما تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

بن جفير

في الاسبوع الماضي  في القدس المحتلة، وقف إيتامار بن جفير ، زعيم حزب القوة اليهودي اليميني المتطرف، منتصرا على خشبة المسرح أمام حشد صاخب منتشي، وهتف أنصاره "انظروا من هو رئيس الوزراء القادم!" .

كيف عاد نتنياهو للحكم

لكن في الواقع تقول الصحيفة الأمريكية ، لم ينتخب  بن جفير  رئيساً للوزراء، لكنه لعب دوراً أساسياً في إعادة بنيامين نتنياهو إلى السلطة.

ابتسم بن جفير لمؤيديه وبدأ خطابه، متعهدًا بالتعامل بقسوة مع غير الموالين لإسرائيل، ليهتف أنصاره  "الموت للإرهابيين، وهو الشعار الذي غالبًا ما يكون عنصرًا أساسيًا في المسيرات اليمينية: "الموت للعرب".

كما أعرب بن جفير عن شكره لدوف ليئور ، الحاخام الذي قدم تبريرًا دينيًا لاغتيال رئيس الوزراء اسحاق رابين عام 1995 على يد إسرائيلي يميني متطرف.

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جنبا إلى جنب مع حزب الصهيونية الدينية ، بقيادة بتسلئيل سموتريتش ، فازت القوة اليهودية بثالث أكبر حصة من المقاعد في الكنيست ، مما وفر لنتنياهو الدعم الكافي لتشكيل ائتلاف حاكم.


شنت "القوة اليهودية" حملة شعبوية كان لها صدى خاص بين الشباب اليهود الإسرائيليين. ما يقرب من العديد من القوات العاملة صوتت لقائمة حزب بن غفير و سموتريتش كما فعلت لمنافس نتنياهو الرئيسي ، يائير لابيد الوسطي.

صانع ملوك دولة الإحتلال

واعتبرت الصحيفة، إن  بن غفير هو الآن صانع ملوك في السياسة الإسرائيلية.

وقال بن غفير لمؤيديه :"تريدون أن أكون ملكًا. أصدقائي، عمري هو  46 سنة فقط.أنا لست رئيسًا للوزراء - بعد".

لدى  بن غفير أسباب وجيهة للشعور بالثقة.. في عام 1995 ، عندما هدد  رابين على شاشة التلفزيون قبل أسابيع قليلة من مقتله، ظهر  بن غفير للعديد من المتطرفين الخطرين. تتناسب وجهات نظره اليوم مع معظم التيار الإسرائيلي السائد، والتي هي  أكثر شيوعًا بين الإسرائيليين الشباب ، الذين يتعاطفون بأغلبية ساحقة مع اليمين.

اعتراف أمريكي بتطرف وفساد حكم إسرائيل 

وتقول الصحيفة، إن إسرائيل التي يتذكرها الكثير من الأمريكيين - وخاصة اليهود الأمريكيين - باعتزاز لعلمانيتها، لم تعد موجودة.

 

اضطهاد الفلسطينيين عند الحرم القدسي

 لقد كانت دائمًا أسطورة أكثر من كونها حقيقة ، لكن الحقائق التي مكنت الأسطورة قد ولت: التفسير المحافظ لليهودية يهيمن بشكل متزايد على المجال العام، و الأحزاب اليسارية الأخيرة تتجه نحو القبر، وعليه ففكرة أن اليهود والعرب يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية تدعمها أقلية فقط من اليهود الإسرائيليين.

 نفتالي بينيت

ومنذ ولاية  نتنياهو الثانية على الأقل في عام 2009 ، أصبحت العنصرية الصريحة ضد الفلسطينيين سمة روتينية للخطاب الإسرائيلي ، حيث قام نتنياهو على التوالي بتطبيع مع السياسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم يمثلون أكثر أشكال القومية العرقية عدوانية.
في عام 2010 كان أفيجدور ليبرمان هو من دعا إلى نقل السكان من المناطق التي يشكل فيها الفلسطينيون العرب غالبية .

أفيجدور ليبرمان


في عام 2013 ، دعا نفتالي بينيت إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية (وحل محل  نتنياهو كرئيس للوزراء لاحقًا). 
في فبراير 2019 ، عندما أعطى  نتنياهو ختم موافقته لأول مرة إلى حزب "القوة اليهودية" ، لم يكن ذلك انحرافاً بل تتويجاً لمسيرة ثابتة. كما كان اعترافًا ، من جانب نتنياهو ، بأن الاختلاف بين حزب الليكود اليميني واليمين المتطرف أصبح الآن مسألة درجة.
 

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