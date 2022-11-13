مؤيدا بايدن.. رئيس وزراء اليابان: لن نسمح بفرض سياسة الأمر الواقع لحل النزاعات

أكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، أن طوكيو تتفق مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على عدم السماح بفرض سياسة الأمر الواقع لحل النزاعات.

وقال كيشيدا إن الرئيس الأمريكي دعم التزام اليابان بزيادة ميزانية الدفاع

وقال رئيس الوزراء الياباني، اليوم الأحد، إنه ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أكدا مجددا أن بلديهما سيعملان من أجل حل سريع لقضية العمل في زمن الحرب.

وجاء حديث كيشيدا بعد اجتماع ثنائي مع نظيره الكوري الجنوبي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وفي وقت سابق، عقد كيشيدا ويون اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة تهديدات كوريا الشمالية.

يون الكوري الجنوبي ، الذي تولى منصبه في مايو ، حريص على تحسين العلاقات مع طوكيو، كما أكدت اليابان على أهمية التعاون الاستراتيجي.

وقال كيشيدا للصحفيين "أكدنا مرة أخرى أننا نأمل في حل سريع لقضية العمل في زمن الحرب ، على أساس أن سرعة المناقشات بين نظرائنا الدبلوماسيين تتسارع".

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أيضا إن الزعيمين اتفقا على مواصلة المناقشات من أجل حل سريع للقضايا العالقة. أمرت محكمة كورية جنوبية بمصادرة أصول شركات يابانية متهمة بعدم تعويض بعض عمالها في الحقبة الاستعمارية.

وتقول طوكيو إن قضية التعويضات تمت تسويتها بموجب معاهدة 1965 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية وتزويد كوريا الجنوبية بالمساعدة الاقتصادية ، وحذرت من تداعيات خطيرة إذا تم تنفيذ الأوامر.

وحثت اليابان كوريا الجنوبية على تقديم حل ، وقال مسؤول في سيول إنها ستبتكر اقتراحًا يمكن أن يحظى بموافقة الضحايا من كوريا الجنوبية وطوكيو.