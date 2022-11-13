باريس سان جيرمان يكتسح أوكسير بخماسية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه أوكسير بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “بارك دي برانس”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، من مسابقة الدوري الفرنسي.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، ثم أضاف كارلوس سولير الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وعزز النجم المغربي أشرف حكيمي تقدم باريس سان جيرمان بهدف ثالث في الدقيقة 57، وأحرز ريناتو سانشيز الهدف الرابع في الدقيقة 81.

واختتم هوجو إيكيتيكي أهداف باريس سان جيرمان، بتسجيل الخامس في الدقيقة 84.

وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتشكيل باريس سان جيرمان الأساسي أمام أوكسير، بعد تعافيه من إصابة في وتر العرقوب، تسببت في غيابه عن مباراة لوريان الماضية.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، مينديز، موكيلي.

خط الوسط: ماركو فيراتي، دانيلو، كارلوس سولير.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار، مبابي.

بتلك النتيجة يصل فريق باريس سان جيرمان إلى النقطة 41 في صدارة ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي، وبفارق 5 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أوكسير عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.