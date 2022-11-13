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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا 2/3 في الدوري الإيطالي

صدى البلد

نجح فريق إنتر ميلان، في الفوز على نظيره أتالانتا بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقدم أديمولا لوكمان لأتالانتا بهدف أول في الدقيقة 25، ثم سجل إيدين دجيكو هدفين في الدقائق 36، 56.

ثم سجل خوسية لويس لاعب أتالانتا هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 61، قبل أن يقلص الفارق في الدقيقة 77.

تشكيل إنتر ميلان:.

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: سكرينيار، باستوني، دي فري.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، مختاريان، هاكان، دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، دجيكو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 30 نقاط، ويأتي فريق أتالانتا في المركز السادس برصيد 27 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان أتالانتا الدوري الايطالي دجيكو ترتيب الدوري الإيطالي

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