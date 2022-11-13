تحصين 28 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافطة كفر الشيخ، تحصين 28 ألفاً و640 طائراً ضد الأمراض الوبائية، فضلاً عن تحصين 4400 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور.

وأوضحت مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، خلال بيان لها، أنه تم تطهير 9 أسواق، و 15 رياشة، وللحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن سحب 12 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالي عدد 5100 طائر حفاظاً على الثروة الداجنة، ومنح تصريح واحد لنقل طيور حية وذلك خلال أسبوع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفر الشيخ، والدكتور على عبدالسلام شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن.