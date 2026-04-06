ناقد رياضي يشيد بـ أداء عدى الدباغ.. تفاصيل

علق الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط علي أداء اللاعب عدي الدباغ نجم الزمالك في مباراته الأخيرة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عدي الدباغ من المهاجمين اللي مستواهم بيكون أحسن مع الوقت ودة اللي حصل مع الزمالك.. هادي جدا قدام الجول بيعرف يسجل من نصف فرصة.. بصراحة ممتاز".

وتابع:"حتى لما تبص على أرقامه مع الزمالك تعرف تأثيره وأنه سجل 11 هدف مع النادي".

ويذكر أنه في بداية مرحلة تحديد بطل الدوري المصري .. نجح الزمالك في قلب تأخره أمام المصري البورسعيدي وتحقيق فوز عريض بنتيجة 4-1 في مباراة أبرزت قوة التحضيرات التكتيكية للفارس الأبيض وقدرته على التحكم في مفاتيح اللعب الحاسمة.

وشهدت المباراة ظهور سلاح جديد للزمالك يعتمد على الركنيات الضغط العالي والتحركات بدون كرة ما منح الفريق الأفضلية في الهجوم والدفاع على حد سواء وأكد قدرة الفريق على فرض سيطرته في المرحلة الحاسمة من الدوري.

ودخل المصري المباراة بقيادة نبيل الكوكي بخطة دفاعية محكمة تعتمد على خمسة مدافعين وترك الكرة للزمالك للاستحواذ مع الاعتماد على المرتدات في مساحات ضيقة. ولكن الأبيض بفضل التحركات الذكية للاعبين بدون كرة والتمركز المثالي نجح في فك شفرة الدفاع مستفيدًا من الركنيات كأداة هجومية حاسمة.

حسام عبد المجيد هدفًا بالرأس من ركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد نفس السيناريو الذي نجح فيه أمام أوتوهو الكونغولي في كأس الكونفيدرالية ليبرز أهمية الركنيات وسلاح الطول في منطقة الجزاء.

الضغط العالي واستغلال المساحات

اعتمد الزمالك على الضغط المكثف على ثلاثي دفاع المصري بمشاركة ثلاثي الهجوم الدباغ ناصر منسي وبيزيرا ليعيق أي محاولة من المنافس لبناء اللعب ويمنع المصري من استغلال المرتدات بشكل فعال.

كما لجأ الأبيض للتمريرات الطويلة المباشرة بعد التقدم في الشوط الأول ما ساهم في تهديد مرمى الخصم باستمرار وخلق فرص خطيرة من الهجمات المرتدة عبر محمد إسماعيل خلف أحمد أيمن منصور.

توليفة هجومية متجانسة

تألق عدي الدباغ ووصل لهدفه رقم 11 هذا الموسم بينهم 8 أهداف في الدوري ليعادل محمود حسن "تريزيجيه" في صدارة هدافي المسابقة وسجل ثلاثة أهداف في مباريات الموسم ضد المصري ليؤكد نجاحه كصفقة رابحة.

كما تألق ناصر منسي وسجل هدفين من بينها هدف رائع سيُدرج ضمن أفضل أهداف الموسم فيما لعب خوان بيزيرا دورًا مرنًا بين الجهة اليمنى واليسرى وعمق الملعب وفق خطة "اللا مركزية" التي وضعها المدرب معتمد جمال لتعزيز المرونة الهجومية وتفكيك الدفاعات الضاغطة.

خطورة لكن بدون جدوى

رغم الهزيمة الثقيلة أظهر المصري بعض الخطورة عبر الهجمات المرتدة واستغل خطأ في الرقابة ليسجل هدفه الوحيد عن طريق أسامة زمراوي إلا أن الفريق لم يتمكن من تهديد مرمى الزمالك بانتظام مع استمرار سيطرة الأبيض على مجريات اللعب.

أبرز نقاط القوة في فوز الزمالك

وجاءت أبرز من خلال الركنيات كأداة حاسمة حيث أعاد حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد سلاح الركنيات إلى الواجهة بالاضافة الى الضغط العالي الذى حرم دفاع المصري من بناء اللعب بحرية والتوليفة الهجومية المرنة من خلال عدى الدباغ وناصر منسي وخوان بيزيرا الذين شكلوا خط هجوم متجانس قادر على اختراق أي دفاع.