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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا .. أول تعليق من أردوغان على تفجير إسطنبول الدموي

تركيا.. أول تعليق
تركيا.. أول تعليق من أردوغان على تفجير إسطنبول الدموي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، تعليقا على تفجير إسطنبول الدامي، إن السلطات التركية تعمل على تحديد هوية مرتكبي "هجوم تقسيم الشنيع".

وأعلن أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية سقوط "6 قتلى و53 جريحا في انفجار تقسيم بـ إسطنبول.. ونعمل على تحديد هوية مرتكبي الهجوم الشنيع".

وأكد الرئيس التركي أنه وفقا للتحقيقات الأولية، هناك شبهة "إرهاب" في التفجير الذي وقع في منطقة تقسيم بإسطنبول، مشيرا إلى تورط "امرأة" في العملية.

وتابع أردوغان "سنكشف عن منفذي التفجير وسينالون العقاب.. لن يصل الإرهاب إلى هدفه"، مضيفا أن "العناصر التي تحاول النيل من الدولة التركية لن تحقق طموحها".

يأتي ذلك بعد انفجار ضخم في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية.

فيما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية، اللحظات الأولى لتفجير إسطنبول الدموي، الذي خلف العديد من القتلى والجرحى.

كما اضطرت الشرطة التركية إلى إخلاء منطقة تقسيم بإسطنبول، تحسبا لانفجار آخر، وسط انتشار أمني مكثف بالمنطقة.

بدوره، أعلن المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقا في الانفجار، مرجحا أنه هجوما إرهابيا.

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