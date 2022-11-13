تركيا .. أول تعليق من أردوغان على تفجير إسطنبول الدموي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، تعليقا على تفجير إسطنبول الدامي، إن السلطات التركية تعمل على تحديد هوية مرتكبي "هجوم تقسيم الشنيع".

وأعلن أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية سقوط "6 قتلى و53 جريحا في انفجار تقسيم بـ إسطنبول.. ونعمل على تحديد هوية مرتكبي الهجوم الشنيع".

وأكد الرئيس التركي أنه وفقا للتحقيقات الأولية، هناك شبهة "إرهاب" في التفجير الذي وقع في منطقة تقسيم بإسطنبول، مشيرا إلى تورط "امرأة" في العملية.

وتابع أردوغان "سنكشف عن منفذي التفجير وسينالون العقاب.. لن يصل الإرهاب إلى هدفه"، مضيفا أن "العناصر التي تحاول النيل من الدولة التركية لن تحقق طموحها".

يأتي ذلك بعد انفجار ضخم في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية.

فيما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية، اللحظات الأولى لتفجير إسطنبول الدموي، الذي خلف العديد من القتلى والجرحى.

🇹🇷 — NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw — Belaaz News (@TheBelaaz) November 13, 2022

كما اضطرت الشرطة التركية إلى إخلاء منطقة تقسيم بإسطنبول، تحسبا لانفجار آخر، وسط انتشار أمني مكثف بالمنطقة.

بدوره، أعلن المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقا في الانفجار، مرجحا أنه هجوما إرهابيا.