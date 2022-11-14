كيف أجعل أبنائي يحافظون على الصلاة ويحبونها ؟ بأمور سهلة وبسيطة

يتمنى كل أب وأم ان يلتزم الأبناء بالصلاة، إلا أن هناك من يعاند لصغر سنه وانه ليس فاهما ولا مدركا للصلاة أو لإنشغاله وحبه للعب، وكثير من الوالدين استخدموا طرق كثيرة لإزام ابنائهم بالصلاة ولكن لم يستطيعوا ان يجعلوهم ملتزمين بالصلاة، إلا أنه يجب على الوالدين أن يصبروا على ابنائهم حتى يلتزموا بالصلاة ويجعلوها أمر أساسي فى حياتهم اليومية، فأي شئ لا يؤخذ مرة واحدة إلا أنه يأتي بالتدريج.

ونبهنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الأبوين إلى ضرورة ربط صلة الأبناء بالله تعالى في سن الطفولة المبكرة – عند سن السابعة־ لأن ذلك أدعى أن يشب الأولاد على محبة الله والحرص على الصلاة، وإدراك أسرارها وفضائلها الكثيرة فقال صلى الله عليه وسلم :«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ».

كيف أجعل يحافظون على الصلاة ويحبونها ؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يلزم أحدًا بالطاعة، فكان يبشر وينذر ولا يلزم، وهكذا كان الأنبياء من قبله، فابن نوح كان كافرًا على الرغم من أن نوح كان يدعو 950 عامًا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعلم الآباء أبناءهم الصلاة ثم ينصحونهم بالكلمة الطيبة، فليس معنى كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته أن على الوالدين إلزام أبنائهم على الصلاة جبرًا.

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كيف أحبب ابني في الصلاة ؟

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن طريقة لتربية الأبناء على حب الصلاة، مؤكدًا أن على الوالد والوالدة أن يكونا قدوة لأولادهما في المحافظة على الصلاة والمسارعة إلى نصب الأقدام في صفوف المصلين.

وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف أحبب ابني في الصلاة؟ أن المتابعة المستمرة من قبل الأبوين لأولادهما وسؤالهم عنها واصطحابهم إلى المسجد والدعاء لهم بصلاح حالهم وهدايتهم أمر ضروري، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يُنادي المؤذن للصلاة، والأب والأم يستمعان إلى التلفاز وكأن المؤذن قد استثناهما من النداء.

وأكد أن الأولاد لابد أن يكونوا ممن يقلدون أفعالهم وبالتالي سيقومون بما يرونه منهما، مستشهدًا بقول أبي العلاء المعري: «وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوّده أبوه».

وحذر «شلبي» من تهاون الوالدين من العناية بتربية الأطفال منذ صغرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :« مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»، مؤكدًا أن فساد الأبناء في الكبر، يتوقف على تربيتهم قبل وصول سن البلوغ، كالبنت التي لم تعتد على ارتداء الحجاب قبل البلوغ في الصلاة، فإن ارتداءها له قبل البلوغ، يساعدها عليه عندما تكبر.

يقول الله عزوجل:« يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» التحريم .

ولأن أبناءنا هم ريحان الحياة وفلذات الأكباد فقد أوصى الله تعالى الأبوين بهم خيرا ، وأمرالنبي صلى الله عليه وسلم بحسن رعايتهم وتأديبهم ورحمتهم فقال صلى الله عليه وسلم مبينا من هو خير الناس :" خيركم خيركم لأهله " وأعظم ألوان الخير لأفراد الأسرة حسن الرعاية والتأديب.

وإن أعظم صور تأديب الأبناء تعليمهم الصلاة وغرس محبتها في قلوبهم ليقوموا بحقوقها خير قيام .

ابنائي تعدوا الـ20 عاما ولا يلتزمون بالصلاة ماذا أفعل معهم؟

يجب عليكِ أن تصبري وهذا جهادكِ وعبادتكِ بعد الصلاة والصوم والواجبات، فاصبري عليهم وأكثري لهم من الدعاء، وتلطفي معهم لذلك قال الله عز وجل {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}، فالاصطبار مرتبة فوق الصبر".

كيف تحبب الأطفال في الصلاة؟



قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشباب عرضة لمغريات كثيرة أمامهم في سنهم المبكر، وتزداد الأسباب في البعد عن الله والملهيات الكثيرة التي تضيع الأوقات وينسون الصلاة، مشددا على أنه الآباء والأمهات أن يصلوا قبل أن يأمروا أولادهم بالصلاة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس": "النبي صلى الله عليه وسلم قال "علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"، موضحا أنه ليس الضرب المقصود به القسوة، ولكن للتذكرة.

وأشار إلى أن الصلاة تعود، وعلى الوالدين شغل أذهان أولادهم بالصلاة حتى يتعودوا عليها.

كيف نعود الأبناء على الصلاة



قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، إن تعليم الأبناء للصلاة يكون عند سن سبع سنوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "علموا أولادكم الصلا إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع"، مؤكدا أنه على الآباء أن يبدأوا مع أبنائهم باللين وليس بالعنف والعقاب حتى لا يكرهوا الصلاة.

وأضاف الشيخ محمود عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى" على فضائية "الحياة": "يجب على الآباء والأمهات عند الشروع في الوضوء اصطحاب الأبناء وتشجيعهم على الصلاة، ففي كل صلاة طالبوهم بالوضوء والوقوف إلى جواركم في الصلاة حتى إذا بلغ سن العاشرة تجده مواظبا على الصلاة بمفرده دون توجيه، وفي حالة تقاعسه يجوز الضرب ولكن ليس بطريقة مبرحة حتى لا يعاند ويترك الصلاة بالكلية، بل يكون الضرب خفيفا للتذكير فقط إلى جانب الوسائل العديدة للعقاب".