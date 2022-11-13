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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالب واقعية.. أمريكا تتدخل لإقناع أوكرانيا بالتفاوض مع روسيا

أمريكا وروسيا وأوكرانيا
أمريكا وروسيا وأوكرانيا

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن دبلوماسيين، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال اجتماع أخير مع فولوديمير زيلينسكي، اقترح عليه التفكير في مواقف تفاوضية "واقعية".

وبحسب المصادر، دعت واشنطن كييف لإبداء انفتاحها على فكرة المفاوضات.

وقال دبلوماسيان أوروبيان مطلعان على المناقشات، إن “سوليفان نصح فريق زيلينسكي بالتفكير في مطالب واقعية وإعطاء الأولوية للمفاوضات، بما في ذلك إعادة النظر في هدفه المعلن لاستعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم”.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديها خطط لتقليص المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي: "نحافظ على إمدادات المساعدة الأمنية لأوكرانيا بشكل مستقر".

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يذكر أنه في نهاية أكتوبر، بدأت الشرطة الجنائية المركزية في فنلندا تحقيقا في تقارير عن وقوع أسلحة قدمت إلى كييف في أيدي مجرمين محليين.

كما حذرت روسيا الغرب مرارا من مغبة وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية، التي قد تستخدمها بالدرجة الأولى في إسقاط طائرات الركاب الأوروبية والأمريكية حول العالم.

شبه جزيرة القرم زيلينسكي روسيا أوكرانيا روسيا وأوكرانيا أمريكا كييف

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