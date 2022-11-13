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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضخم غير مسبوق.. بريطانيا تطالب مواطنيها بتقديم تضحيات

بريطانيا
بريطانيا

دعا وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، السكان البريطانيين إلى تقديم التضحيات على خلفية التضخم الذي يعصف بالبلاد والذي يعتبر الأعلى خلال الأربعين عاما الماضية.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز”، قال هانت: "سنطلب من الجميع تقديم تضحيات، لكنني أعتقد أنه في مجتمع عادل، وهو بريطانيا، يجب الاعتراف بأننا لا نستطيع أن نطلب من الكثير من الأشخاص ذوي الدخل المتدني".

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة جعلت من أولوياتها تحقيق خفض للتضخم الذي أصبح الأعلى في الأربعين عاما الماضية.

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وأضاف: "أخشى أننا سنقوم جميعا بدفع المزيد من الضرائب".

واتهم هانت، في وقت سابق روسيا بالتسبب بحالة الركود الاقتصادي في بريطانيا، باختلاق وضع عالمي جديد بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

بريطانيا روسيا أوكرانيا الحكومة الجديدة التضخم

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