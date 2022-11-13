وسط دعوات لتضامن عالمي ضد الإرهاب.. إدانات عربية ودولية واسعة لتفجير إسطنبول

أثار الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة تقسيم في مدينة إسطنبول التركية، اليوم "الأحد"، موجة إدانات إقليمية ودولية واسعة.

وأسفر الانفجار الذي وقع عصر اليوم، في شارع استقلال بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، فيما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن المعطيات الأولية ترجح كونه عملًا إرهابيًا.

إدانات إقليمية

وأدانت مصر حادث التفجير الإرهابي في إسطنبول، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن “جمهورية مصر العربية تتقدم بخالص التعازي لذوي الضحايا والشعب التركى الصديق والجمهورية التركية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين”.

وأضاف: “موقف مصر ثابت والذى يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب، مهما كانت مسبباته”، داعياً جميع دول العالم إلى التضامن فى مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها مادياً أو فكرياً أو بأى شكل من الأشكال.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التفجير الإرهابي، مؤكدة "وقوف السعودية مع تركيا ضد هذا العمل الجبان، متقدمة بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي، مشددة شددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.

وتقدمت الخارجية بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى الجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي، معربة "عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت وزارة الخارجية "وقوف مملكة البحرين مع الجمهورية التركية في حربها ضد الإرهاب، مجددة موقفها الثابت والراسخ في نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه أو مبرراته".

كما دانت حركة حماس الفلسطينية الانفجار، وقالت، في بيان لها، "ندين بشدّة التفجير الإجرامي الآثم الذي استهدف المدنيين في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية اليوم، وأدّى إلى وقوع العديد من الضحايا والمصابين الأبرياء. ونعرب عن تضامننا الكامل مع جمهورية تركيا الشقيقة، قيادة وشعباً، سائلين الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ تركيا وشعبها العزيز من كل مكروه وسوء".

إدانات دولية

وأعربت الولايات المتحدة، عبر تغريدة لسفارتها في تركيا، عن تعازيها في ضحايا الحادث، قالت فيها "تشعر البعثة الأمريكية لدى تركيا بحزن عميق بسبب الانفجار الذي وقع في إسطنبول بعد ظهر اليوم. نتقدم بأحر التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

كما أعربت القنصلية الماليزية في اسطنبول عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ناصحة رعاياها بتجنب التواجد في أماكن التجمعات المزدحمة بمدينة إسطنبول.

بدوره، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس عن تعازيه في ضحايا الحادث، قائلًا في تغريدة، عبر تويتر، "أود أن أنقل تعازيّ للحكومة التركية والشعب التركي وأسر الذين قتلوا في الهجوم الدامي الذي وقع اليوم في إسطنبول. المنظومة الأمنية في إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة بقدر ما هو مطلوب".

وقالت الخارجية اليونانية في بيان لها: "ندين الإرهاب بوضوح ونعزي تركيا حكومة وشعبًا".

ونصحت القنصلية الفرنسية في اسطنبول رعاياها بتجنب التوجه إلى منطقة تقسيم أو استخدام وسائل النقل العامة بالمدينة.

وقالت، في بيان، "رسالة إلى الجالية الفرنسية. وقع انفجار بعد ظهيرة اليوم في شارع استقلال بمدينة إسطنبول. تجنبوا التوجه إلى هذه المنطقة أو مغادرة منازلكم وبقدر الإمكان تجنبوا استخدام وسائل النقل العامة".