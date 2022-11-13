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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: التنسيق مع جميع الهيئات لتصريف مياه السيول بالطريق الدولى

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال متابعة تصريف مياه الأمطار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاحد، ميدانيا اعمال سحب وصرف تجمعات مياه الأمطار على الطريق الدولي مطروح السلوم  بمنطقة اولاد  مرعى بالكيلو ٤٠ ،يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب ومديري المديريات والادارات المعنية.

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ووجه محافظ مطروح ،بزيادة اعداد برابخ تصريف مياه السيول  القادمة من جنوب الطريق الساحلى  وعمل  تحويلات  بالطريق في اتجاه مطروح من خلال ادارة مرور مطروح قبل وبعد منطقة مخر السيل . 

كما وجه محافظ مطروح، مجلس مدينة مرسي مطروح و مسئولي  هيئة الطرق  بمطروح وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وادارة مرور مطروح بحصر جميع مواقع  نقاط تجمع مياه الأمطار بالطريق لمخاطبة هيئة الطرق للإسراع في عمل مزيد من مواسير برابخ تصريف المياه ، قبل استكمال اعمال صيانة ورفع كفاءة  الطريق التى تتم حاليا في اتجاه مطروح ،مع مراعاة اتجاه السيل.

محافظ مطروح خلال متابعة تصريف مياه الأمطار 
محافظ مطروح خلال متابعة تصريف مياه الأمطار 
محافظ مطروح خلال متابعة تصريف مياه الأمطار 
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