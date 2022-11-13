الكهرباء: مصر ستكون مركزا مهما لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات إيجابية كبيرة للغاية في مجال الكهرباء، والذي ساهم في تشجيع الاستثمار الخارجي والعالمي.

وأضاف "أيمن حمزة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أنه سيتم استبدال بعض محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة على الوقود والغاز إلى أخرى تعتمد على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، كما أن هناك استهداف لمزج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي للحد من الإنبعاثات.

واسترسل: تابعنا توقيع مصر مع شركات خبرات عربية وعالمية لدعم ملف الطاقة، منوها بأن ما تقدمه الدولة من أراضي وتسهيلات ودارسات تشجع المستثمرين أنهم يدخلوا في المشروعات النظيفة.

وأكمل: لدينا قائمة كبيرة من شركات كبرى كلها تسعى إلى ضخ استثماراتها، والذي يترتب عليه توطين هذه الخبرة داخل البلاد.

وأوضح أن الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا وأفريقيا سيعمل على جذب الاستثمارات الخارجية،مؤكدا على أن مصر ستكون مركز مهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي.

