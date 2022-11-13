عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء: مصر ستكون مركزا مهما لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

صدى البلد

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات إيجابية كبيرة للغاية في مجال الكهرباء، والذي ساهم في تشجيع الاستثمار الخارجي والعالمي.

وأضاف "أيمن حمزة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أنه سيتم استبدال بعض محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة على الوقود والغاز إلى أخرى تعتمد على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، كما أن هناك استهداف لمزج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي للحد من الإنبعاثات.

واسترسل: تابعنا توقيع مصر مع شركات خبرات عربية وعالمية لدعم ملف الطاقة، منوها بأن ما تقدمه الدولة من أراضي وتسهيلات ودارسات تشجع المستثمرين أنهم يدخلوا في المشروعات النظيفة.

وأكمل: لدينا قائمة كبيرة من شركات كبرى كلها تسعى إلى ضخ استثماراتها، والذي يترتب عليه توطين هذه الخبرة داخل البلاد.

وأوضح أن الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا وأفريقيا سيعمل على جذب الاستثمارات الخارجية،مؤكدا على أن مصر ستكون مركز مهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي.
 

الكهرباء وزارة الكهرباء مجال الكهرباء الربط الكهربائي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

شوبير يكشف 4 أسماء على لائحة الاستغناء في الأهلي بقرار من كولر

ألقت نفسها من الرابع.. سر إنهاء عروس حياتها بعد 4 أيام زواج

إصابة العشرات في انفجار ضخم وسط إسطنبول | شاهد

استمرار التراجع في أسعار البيض.. اعرف سعر الكرتونة

ترشيحاتنا

الإعلامية جاسمين طه تقدم الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة

بورصة السيارات | ارتفاع 30 ألف جنيه في أسعار سوزوكي سويفت

راح ياكل زلابيا .. محي إسماعيل يثير الجدل ويختفي من على ريد كاربت مهرجان القاهرة.. صور

سميحة أيوب تكشف أول لقاء لها مع زوجها | فيديو

مايان السيد تثير الجدل بفستان جرئ على السجادة الحمراء

إعادة الحركة المرورية علي الطريق الزراعي بعد تصادم 3سيارات نصف نقل ببنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. شيري عادل تتألق مع زوجها في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

أروى جودة بـ وشاح.. أغرب إطلالة على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

أنا بحب أخد زمن الناس ..وفاة عم وجدي أشهر ممثلي الإعلانات

أحرجها حسين فهمي.. تفاصيل إطلالة بوسي شلبي الجريئة في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

انفجار ميدان تقسيم.. تركيا تفرض حظر النشر وتفتح تحقيق موسع| فيديو

محطات غيرت حياة سامي فهمي.. فيديوجراف

لا استطيع حمل زجاجة المياه.. اليوتيوبر إيمان صبحي تعلن إصابتها بمرض مزمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ