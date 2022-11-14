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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 والأوراق المطلوبة| تفاصيل

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها بالتزامن مع الاستعداد لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 تبلغ 158 جنيها مصريا.

ويتم تسديد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 عبر منافذ البريد أو منافذ فوري بشرط تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2022 / 2023 

 

الأوراق المطلوبة️ لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

  • 4 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء مقاس ٤×٦ مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر مطابقا لشهادة ميلاده.
  • أصل إيصال سداد المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها ٢٠٥ج + ١٠ج مصاريف إدارية (٢١٥ج) والتي يتم سدادها في مكاتب البريد مع تقديم صورتين من هذا الإيصال.
  • إيصال سداد رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بقيمة ١٥٨ جنيها، تسدد في البريد مع تقديم صورتين من هذا الإيصال.
  • 3 صورة واضحة من شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب.
  • طابع «صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية» فئة 10 جنيهات.
  • الاستمارة الإلكترونية والتي يتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.

ويتم تسليم تلك جميع الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في حافظة بلاستيك بكبسولة ، وتسلم لشؤون الطلاب بالمدرسة.

️ويتم ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023  

جدير بالذكر أنه يشترط للتمكن من ملء الاستمارة الإلكترونية امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لديه هذا البريد يمكنه الحصول عليه من خلال الموقع ذاته عبر اختيار رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال كتابة الرقم القومي للطالب والكود المدرسي له.

جداول امتحانات الشهادة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية يتولى مسئولية وضعها وإعلانها مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الموضح بها مواعيد الامتحانات لطلاب المدارس.

ونفت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل مركزي من وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أنها لا تكون امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية.

وعن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الأول، أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام كلها من المقرر أن تنطلق يوم الأحد 14 يناير 2023.

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