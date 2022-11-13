هو أنا طبطبت عليكم في يوم؟.. أحمد موسى ساخرًا: الإنجليز زعلانين مني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن علاء عبد الفتاح يقول إنه مضرب عن الطعام منذ 7 أشهر؛ وهو أمر غير معقول؛ مؤكدًا أن بريطانيا قبضت على مواطن أيرلندي وتوفي بعد 66 يومًا فقط من إضرابه عن الطعام؛ على خلفية مطالبته باستقلال بلاده عن إنجلترا.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن النيابة العامة شككّت في حديث عبد الفتاح بإمكانية إضرابه عن الطعام لمدة 7 أشهر، لافتًا إلى أنه وصف منظمات حقوق الإنسان منذ الثمانينيات بأنها «دكاكين حقوق الإنسان».

وتابع أحمد موسى: «للأسف كان فيه زملاء بيهاجموني على قنوات تابعة للإخوان علشان كنت بهاجم الجماعة الإرهابية، مرة كتبت عن اتفاق حصل بين رئيس تحرير جريدة خاصة مع قياديين في الإخوان، وأنهم اتفقوا أن تكون هذه الجريدة واجهة الجماعة؛ مقابل شراء الإخوان عدة آلاف النسخ يوميًا؛ طلّع رئيس تحرير الجرنال ده مانشيتات بيشتموني علشان الإخوان».

فيه ناس متضايقين لما بقول كدة

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن «هؤلاء بيطلعوا ويظهروا ويتكلموا؛ وفيه ناس متضايقين لما بقول كدة؛ وأنا كنت شايف من بدري خطورة هذه الجماعة؛ اديتهم على دماغهم كلهم من أول المُرشد؛ ولازم كلكم تبقوا عارفين خطورتها، والشعب مع الجيش والشرطة حماة هذا الوطن العظيم».

وأكد أحمد موسى، أن «الإنجليز زعلانين مني لما بتكلم عليهم كتير قوي الأيام دي؛ هو أنا طبطبت عليكم في يوم من الأيام؛ اشمعنى عاوزين بلدنا خراب؟؛ والحمد لله عندنا رئيس مبيخافش وبيعامل ربنا في كل حاجة بيعملها؛ بلدكم كبيرة قوي، ومحدش يهزها أبدًا؛ خليك واثق دايمًا إن قرارها مستقل».