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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار فى مصر اليوم الاثنين 14-11-2022

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الاثنين

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكى نحو 15 قرشا على مدار الأسبوع الماضي فى البنوك العاملة فى مصر.

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


أسعار الدولار فى مصر 
 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 24.42جنيه للشراء و 24.45جنيه للبيع.

أسعار الدولار 


بلغت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنوك(الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات،المشرق،الأهلى المتحد ،الاستثمار العربي،مصر إيران -ميد بنك)  نحو 24.40جنيه للشراء و 24.45جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. الأخضر يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا

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متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 13-11-2022


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك التجاري الدوليCIB نحو 24.39جنيه للشراء و 24.44جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك فيصل الإسلامي نحو 24.39جنيه للشراء و 24.45جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي نحو 24.38جنيه للشراء و 24.46جنيه للبيع.


أسعار الدولار فى البنوك اليوم

سجلت أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى  بنوك (الإسكندرية،العربى الافريقى الدولى)نحو 24.38جنيه للشراء و 24.45جنيه للبيع .

وصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ،قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد) نحو 24.35جنيه للشراء و 24.45جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

 

سجلت أسعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (مصر و الأهلي ) نحو 24.34جنيه للشراء و 24.39جنيه للبيع.

وصلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني، العقارى المصري العربي) نحو 24.34جنيه للشراء و 24.44جنيه للبيع.

بلغت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (المصرف العربي الدولي،البركة) نحو 24.32جنيه للشراء و 24.42جنيه للبيع.


ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 24.15جنيه للشراء.

الدولار اسعار الدولار اليوم البنك الاهلي المصرف المتحد اليوم الأثنين

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